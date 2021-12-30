В Сумах на месте пожара обнаружили тело погибшего человека 23 января в 13:07 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме по ул. Ковпака в г. Сумы.

Звонил житель, увидевший возгорание в помещении на первом этаже подъезда.

На тушение прибыли отделения 3-й и 1-й государственных пожарно-спасательных частей. В помещении, где горели вещи домашнего обихода на площади около 1 кв. м, пожарные обнаружили тело мужчины. В 13:59 первичными средствами пожаротушения возгорание было ликвидировано.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался житель этого подъезда, 1959 г.р. Как было установлено, пожар возник в помещении, которое мужчина использовал в качестве кладовки. Причина возгорания устанавливается, сообщает главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.