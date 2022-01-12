Евро-2022: футзальная сборная Украины разгромила сербов За сборную сыграл и сумчанин Артем Фаренюк.

Сегодня, 23 января, сборная Украины по футзалу во втором туре чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, играла против сборной Сербии.

После поражения в первой игре против хозяев чемпионата 2:3 украинцам нужна была только победа. И они добыли ее, забив по три гола в каждом из таймов и пропустив только один на предпоследней минуте – 6:1.

28 января украинцы сыграют решающий матч против чемпионов Европы португальцев.