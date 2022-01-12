В Шостке пожарные спасли от уничтожения жилой дом (видео)

Звонила по телефону соседка, которая увидела, что горит крыша здания. На тушение выехал дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии на место вызова пожарные установили, что пламенем охвачена кровля здания на значительной площади. Усложняло ситуацию то, что перекрытие чердака было утеплено опилками, которые накрывал линолеум. Из-за сильного задымления в очаге горения пришлось работать в защитных аппаратах.
В 19:16 пожар удалось локализовать, предотвратив перекидывание пламени с кровли непосредственно на жилой дом, выполненный из шлакоблоков и отделанный пенопластом. Для обнаружения скрытых очагов горения пришлось разбирать конструкции на крыше. В 20:25 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение привлекалось 8 человек личного состава и 2 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Для предотвращения таких случаев обогревайтесь ответственно!
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