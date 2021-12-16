Сумские атлеты завершили домашний чемпионат Украины на мажорной ноте

После вчерашних 8 медалей сегодня наши спортсмены добавили еще 2 золота и 3 серебра.
Чемпионами стали:
- Никита Маслюк в беге на 200 м – 22,53 с:
- Никита Аверлюков, Михаил Ковш, Андрей Нечипоренко и Максим Романов в эстафете 4х200 м – 1:32:32.
Серебряными призерами:
- Диана Гончаренко в беге на 200 м – 24,80 с;
- Дмитрий Торгачов в беге на 3000 м – 8:58:42;
- Авраменко Валентина, Елизавета Земляникина, Анжелика Рачковская и Инна Рыбалка в эстафете 4х200 м – 1:43,75.
В общекомандном зачете сборная Сумщины заняла 4-е место.
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