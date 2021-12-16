Сумские атлеты завершили домашний чемпионат Украины на мажорной ноте Сегодня, 23 января, в Сумах завершился чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении среди юниоров.

После вчерашних 8 медалей сегодня наши спортсмены добавили еще 2 золота и 3 серебра.

Чемпионами стали:

- Никита Маслюк в беге на 200 м – 22,53 с:

- Никита Аверлюков, Михаил Ковш, Андрей Нечипоренко и Максим Романов в эстафете 4х200 м – 1:32:32.

Серебряными призерами:

- Диана Гончаренко в беге на 200 м – 24,80 с;

- Дмитрий Торгачов в беге на 3000 м – 8:58:42;

- Авраменко Валентина, Елизавета Земляникина, Анжелика Рачковская и Инна Рыбалка в эстафете 4х200 м – 1:43,75.

В общекомандном зачете сборная Сумщины заняла 4-е место.