В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1469 человек COVID-19 подтвердили у 1469 человек (Конотопский р-н – 56, Ахтырский р-н – 153, Роменский р-н – 44, Сумской р-н – 1027, Шосткинский р-н – 189)

По состоянию на 23 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 141655 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2936 летальных исходов, за минувшие сутки – 2 (Конотопский р-н – 1, Сумский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 128845 человек, из них за прошедшие сутки – 135 (Конотопский р-н – 60, Сумской р-н – 75).