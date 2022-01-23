В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1469 человек

По состоянию на 23 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 141655 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2936 летальных исходов, за минувшие сутки – 2 (Конотопский р-н – 1, Сумский р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 128845 человек, из них за прошедшие сутки – 135 (Конотопский р-н – 60, Сумской р-н – 75).
15 444 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 января 2022 года....
COVID-19 подтвердили у 1355 человек (Конотопский р-н – 159, Ахтырский р-н – 99, Роменский р-н – 92, Сумской р-н –...
22 473 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 января 2022 года....
COVID-19 подтвердили у 1158 человек (Конотопский р-н – 148, Ахтырский р-н – 119, Роменский р-н – 33, Сумской р-н –...
За минувшие сутки в Сумах выявлено 687 больных коронавирусной инфекцией, в т.ч. 143 ребенка, умерли 2 человека....