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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумщина в ТОП-3 по новым случаям заболевания COVID-19: обошла Киев

15 444 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 января 2022 года.

В частности, заболели 2298 детей и 264 медработника.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 857 455 человек; выздоровело – 3 582 908 человек; летальных случаев – 99 215; проведено ПЦР-тестов – 17 497 199.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев – 559;

- Винницкая область – 486;

- Волынская область – 226;

- Днепропетровская область – 411;

- Донецкая область – 353;

- Житомирская область – 844;

- Закарпатская область – 370;

- Запорожская область – 61;

- Ивано-Франковская область – 1704;

- Киевская область – 376;

- Кировоградская область – 118;

- Луганская область – 35;

- Львовская область – 2170;

- Николаевская область – 223;

- Одесская область – 808;

- Полтавская область – 121;

- Ровенская область – 476;

- Сумская область – 1469;

- Тернопольская область – 903;

- Харьковская область – 1193;

- Херсонская область – 211;

- Хмельницкая область – 958;

- Черкасская область – 174;

- Черновицкая область – 851;

- Черниговская область – 344.

Право Коронавирус
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