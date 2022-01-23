Сумщина в ТОП-3 по новым случаям заболевания COVID-19: обошла Киев 15 444 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 января 2022 года.

В частности, заболели 2298 детей и 264 медработника. За все время пандемии в Украине заболело – 3 857 455 человек; выздоровело – 3 582 908 человек; летальных случаев – 99 215; проведено ПЦР-тестов – 17 497 199. Количество заболеваний в регионах в сутки: - г. Киев – 559; - Винницкая область – 486; - Волынская область – 226; - Днепропетровская область – 411; - Донецкая область – 353; - Житомирская область – 844; - Закарпатская область – 370; - Запорожская область – 61; - Ивано-Франковская область – 1704; - Киевская область – 376; - Кировоградская область – 118; - Луганская область – 35; - Львовская область – 2170; - Николаевская область – 223; - Одесская область – 808; - Полтавская область – 121; - Ровенская область – 476; - Сумская область – 1469; - Тернопольская область – 903; - Харьковская область – 1193; - Херсонская область – 211; - Хмельницкая область – 958; - Черкасская область – 174; - Черновицкая область – 851; - Черниговская область – 344.