Сумщина в ТОП-3 по новым случаям заболевания COVID-19: обошла Киев

В частности, заболели 2298 детей и 264 медработника.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 857 455 человек; выздоровело – 3 582 908 человек; летальных случаев – 99 215; проведено ПЦР-тестов – 17 497 199.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 559;
- Винницкая область – 486;
- Волынская область – 226;
- Днепропетровская область – 411;
- Донецкая область – 353;
- Житомирская область – 844;
- Закарпатская область – 370;
- Запорожская область – 61;
- Ивано-Франковская область – 1704;
- Киевская область – 376;
- Кировоградская область – 118;
- Луганская область – 35;
- Львовская область – 2170;
- Николаевская область – 223;
- Одесская область – 808;
- Полтавская область – 121;
- Ровенская область – 476;
- Сумская область – 1469;
- Тернопольская область – 903;
- Харьковская область – 1193;
- Херсонская область – 211;
- Хмельницкая область – 958;
- Черкасская область – 174;
- Черновицкая область – 851;
- Черниговская область – 344.
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