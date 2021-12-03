Сумские атлеты с медалями чемпионата Украины 22 января в Сумах стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении среди юниоров.

Соревнование принимает манеж СумГУ. В первый день сумчане добыли 5 золотых и 3 бронзовых медали. Это лучший результат всех команд областей.

Чемпионами стали:

- Гончаренко Диана в беге на 60 м – 7,59 с

- Маслюк Никита в прыжках в длину – 7,30 м

- Нечипоренко Андрей в беге на 400 м – 49,60 с

- Рущак Николай - в спортивной ходьбе на 5000 м - 21:08.80

- Торгачев Дмитрий в беге на 1500 м – 4:09.26

Бронзовые призеры:

- Кравченко Эдуард в c/х на 5000 м – 21:59.14

- Крыловецкая София в c/х на 5000 м – 25:06.06

- Неровня Денис в беге на 1500 м – 4:15.26

Сегодня соревнования продолжатся.