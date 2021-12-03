Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:25237

Сумские атлеты с медалями чемпионата Украины

22 января в Сумах стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении среди юниоров.

Соревнование принимает манеж СумГУ. В первый день сумчане добыли 5 золотых и 3 бронзовых медали. Это лучший результат всех команд областей.

Чемпионами стали:

- Гончаренко Диана в беге на 60 м – 7,59 с

- Маслюк Никита в прыжках в длину – 7,30 м

- Нечипоренко Андрей в беге на 400 м – 49,60 с

- Рущак Николай - в спортивной ходьбе на 5000 м - 21:08.80

- Торгачев Дмитрий в беге на 1500 м – 4:09.26

Бронзовые призеры:

- Кравченко Эдуард в c/х на 5000 м – 21:59.14

- Крыловецкая София в c/х на 5000 м – 25:06.06

- Неровня Денис в беге на 1500 м – 4:15.26

Сегодня соревнования продолжатся.

Спорт Легкая атлетика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах пройдет 4 чемпионата Украины по легкой атлетике
18.01.2022 17:30

В Сумах пройдет 4 чемпионата Украины по легкой атлетике

В течение месяца в Сумах пройдут сразу 4 чемпионата Украины по легкой атлетике....

Сумчан приглашают регистрироваться на полумарафон и экотрейл
25.12.2021 10:39

Сумчан приглашают регистрироваться на полумарафон и экотрейл

В следующем году Race Project проведет 6 забегов, объединенных в беговую лигу....

Легкоатлеты с Сумщины претендуют на звание лучших в Украине
20.12.2021 16:09

Легкоатлеты с Сумщины претендуют на звание лучших в Украине

Началось голосование за лучших легкоатлетов, тренеров и команду по итогам 2021 года....

Сумская легкоатлетка в ТОП-10 на чемпионате Европы по кроссу
16.12.2021 11:26

Сумская легкоатлетка в ТОП-10 на чемпионате Европы по кроссу

В Дублине прошел чемпионат Европы по кроссу....

Бегун с Сумщины пробежал 70 км по горам Омана
03.12.2021 15:10

Бегун с Сумщины пробежал 70 км по горам Омана

Сегодня, 3 декабря, в Омане прошел забег Himam Trail Run Race....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.50
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.30; 16.30; 19.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.