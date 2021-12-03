Сумские атлеты с медалями чемпионата Украины

Соревнование принимает манеж СумГУ. В первый день сумчане добыли 5 золотых и 3 бронзовых медали. Это лучший результат всех команд областей.
Чемпионами стали:
- Гончаренко Диана в беге на 60 м – 7,59 с
- Маслюк Никита в прыжках в длину – 7,30 м
- Нечипоренко Андрей в беге на 400 м – 49,60 с
- Рущак Николай - в спортивной ходьбе на 5000 м - 21:08.80
- Торгачев Дмитрий в беге на 1500 м – 4:09.26
Бронзовые призеры:
- Кравченко Эдуард в c/х на 5000 м – 21:59.14
- Крыловецкая София в c/х на 5000 м – 25:06.06
- Неровня Денис в беге на 1500 м – 4:15.26
Сегодня соревнования продолжатся.
В течение месяца в Сумах пройдут сразу 4 чемпионата Украины по легкой атлетике....
В следующем году Race Project проведет 6 забегов, объединенных в беговую лигу....
Началось голосование за лучших легкоатлетов, тренеров и команду по итогам 2021 года....
В Дублине прошел чемпионат Европы по кроссу....
Сегодня, 3 декабря, в Омане прошел забег Himam Trail Run Race....