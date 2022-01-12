Сумские баскетболистки проиграли харьковчанкам Дебютантки первой лиги проиграли 15-й раз подряд.

Сегодня, 22 января, в Сумах прошел первый матч между «СумДПУ – КДЮСШ № 1» и «ХАИ - Сборная Харьковской области – 2». Соперницы выиграли по две четверти, но в итоге выиграли гости 49:58 (5:12, 18:15, 7:17, 19:14). Лучшими в составе сумчанок были: Анастасия Вербцкая – 11 очков + 7 подборов, Виктория Колесник – 11 очков + 6 подборов + 5 передач, София Железняк – 11 очков + 6 подборов + 4 перехвата…

Завтра повторная игра.