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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:03150

Сумские баскетболистки проиграли харьковчанкам

Дебютантки первой лиги проиграли 15-й раз подряд.

Сегодня, 22 января, в Сумах прошел первый матч между «СумДПУ – КДЮСШ № 1» и «ХАИ - Сборная Харьковской области – 2». Соперницы выиграли по две четверти, но в итоге выиграли гости 49:58 (5:12, 18:15, 7:17, 19:14). Лучшими в составе сумчанок были: Анастасия Вербцкая – 11 очков + 7 подборов, Виктория Колесник – 11 очков + 6 подборов + 5 передач, София Железняк – 11 очков + 6 подборов + 4 перехвата…

Завтра повторная игра.

Спорт Баскетбол
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Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
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13.50
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
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20.50; 22.30
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