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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:41201

В Сумах еще одна авария с маршруткой

Около 12 часов патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Луговая - Небережная реки Стрелки.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что водитель транспортного средства «Рута 25», не выбрав безопасную скорость движения и не соблюдав безопасную дистанцию, допустил столкновение с транспортным средством Toyota Highlander.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на руле Рута 25 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.

Право ДТП с маршруткой
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