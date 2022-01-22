В Сумах еще одна авария с маршруткой

На месте происшествия инспекторы выяснили, что водитель транспортного средства «Рута 25», не выбрав безопасную скорость движения и не соблюдав безопасную дистанцию, допустил столкновение с транспортным средством Toyota Highlander.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на руле Рута 25 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.
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