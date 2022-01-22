В Сумах водительница устроила аварию возле автовокзала

На месте происшествия полицейские выяснили, что 27-летний водитель автомобиля Seat Ibiza, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Chery. В результате происшествия никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.
Блюстители порядка составили на водителя Seat Ibiza протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.
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