Сумчанка за рулем устроила ДТП на Лушпы

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 30-летняя водитель Geely, не выбрав безопасной скорости движения и не соблюдая безопасную дистанцию, допустила столкновение с транспортным средством ЗАЗ Lanos.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные составили на водительницу Geely админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП, а также вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление без страхового полиса) КУоАП на водителя ЗАЗ Lanos. Решение об аварии будет принимать суд.
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