Сумчанка за рулем устроила ДТП на Лушпы Около 9 часов утра патрульным поступило сообщение о ДТП на проспекте Михаила Лушпы.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 30-летняя водитель Geely, не выбрав безопасной скорости движения и не соблюдая безопасную дистанцию, допустила столкновение с транспортным средством ЗАЗ Lanos.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные составили на водительницу Geely админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП, а также вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление без страхового полиса) КУоАП на водителя ЗАЗ Lanos. Решение об аварии будет принимать суд.