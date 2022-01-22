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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:24212

В Сумах авария перед перекрестком

Около 9 часов утра патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковская-Прокофьева и проспекта Михаила Лушпы.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen Transporter, не выбрав безопасную скорость движения и не соблюдав безопасную дистанцию, допустил столкновение с транспортным средством Skoda Karoq.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы ДТП и составили водителя автомобиля Volkswagen Transporter админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение об аварии будет принимать суд.

Право Дтп
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