В Сумах авария перед перекрестком Около 9 часов утра патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковская-Прокофьева и проспекта Михаила Лушпы.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen Transporter, не выбрав безопасную скорость движения и не соблюдав безопасную дистанцию, допустил столкновение с транспортным средством Skoda Karoq.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы ДТП и составили водителя автомобиля Volkswagen Transporter админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение об аварии будет принимать суд.