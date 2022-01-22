В Сумах авария перед перекрестком

На месте происшествия инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen Transporter, не выбрав безопасную скорость движения и не соблюдав безопасную дистанцию, допустил столкновение с транспортным средством Skoda Karoq.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы ДТП и составили водителя автомобиля Volkswagen Transporter админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение об аварии будет принимать суд.
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