Украинки провалили эстафету на Кубке мира по биатлону Эстафетная гонка у женщин на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце стала последней пристрелкой накануне старта Олимпийских Игр.

Но в реальности вряд ли смогла дать много полезной информации тренерам – уж слишком лотерейной оказалась ветровая обстановка на огневом рубеже. Флажки, показывающие силу и направление ветра, разрывались в совершенно разных направлениях – даже порой на соседних стрелковых коридорах, пишет biathlon.com.ua.

Потому рука не поднимется бросить камень в спортсменок за промахи в этой гонке. Напротив, стоит похвалить стартовавшую на непривычном для себя первом этапе Валентину Семеренко за самообладание в лежке, где она сумела избежать штрафных кругов, закрыв все мишени запасными патронами. Стойку Валя и вовсе прошла безошибочно и передала эстафету десятой со вполне «рабочими» 40 секундами отставания от лидера – команды Беларуси, в которой отличный первый этап провела Динара Алимбекова. А вот, например, от четвертой позиции Украину отделяло менее 20-ти секунд.

Куда сложнее прошел первый этап для команд Норвегии и Германии. Каролин Кноттен завалила стрельбу, использовав пять запасных патронов и к тому же заработав круг штрафа, финишировала на этапе 17-й, а немка Анна Вайдель, хотя и ограничилась тремя запасными патронами, уступила более минуты, приведя команду на 16-ю позицию.

На втором этапе Дарье Блашко достался, пожалуй, самый сложный по силе соперниц этап в гонке. Бреза-Буше, Вирер, Резцова, Экхофф, Хильдебранд, Лещенко… Первый круг Даша прошла в одном темпе с лидировавшей белоруской и со стрельбой лежа под аккомпанемент очередного порыва ветра справилась с одним запасным патроном.

Правда, начиная со второго круга Даша начала прилично уступать скоростью. Благо, стойку отработала так же прилично – с одним запасным, но до финиша этапа все же переместилась на 13-е место с отставанием уже почти в полторы минуты. Лидерство к экватору гонки захватили россиянки, в составе которых Кристина Резцова сумела на 25-30 секунд оторваться от группы из четырех преследовательниц.

С представительством нашей команды на третьем этапе возникла целая детективная история. Но в итоге на трассу все-таки вышла Анастасия Меркушина, заменившая в эстафете получившую отдых Юлию Джиму. Насте, пробежавшей накануне индивидуальную гонку, объективно было сложнее, чем трем другим участницам команды. Меркушина начала понемногу проигрывать скоростью уже начиная с первого круга, но как же здорово отработала в стрельбе лежа! Пять пулеметных выстрелов – и Украина уже оказалась даже выше Беларуси, которая лидировала по ходу второго круга!

А в стойке случился настоящий конфуз. Ветер стал таким непредсказуемым, что сразу семь команд отправились после этого рубежа на штрафной круг! К сожалению, не избежала этого и украинка. Но стреляла Настя достаточно быстро, а на последнем круге, разозлившись на себя, ускорилась на трассе. И хотя на финише этапа Меркушина осталась 12-й, но отставание от лидеров сократилось до минуты!

И вообще, ситуация в гонке за один только рубеж изменилась кардинально! Лидировавшая россиянка Ирина Казакевич настреляла три (!) круга штрафа и откатилась за пределы призовой тройки. А на финише этапа в лидирующем квартете оказались… Норвегия и Германия! Да-да, именно те, что первый этап закончили на 16-17 местах! Компанию им составили сборные Чехии и Италии.

Четвертого этапа украинские болельщики ждали с особым нетерпением, потому что мы впервые после паузы в месяц смогли увидеть на трассе Елену Билосюк, чья готовность на данный момент оставалась главной загадкой в сборной. С учетом такой паузы можно сказать, что этап Лена провела нормально. Немного подвела стойка, в которой пришлось дважды обратиться к помощи запасных патронов. К финишу наша команда пришла 11-й.

Развязка же в борьбе за победу получилась сверхдраматичной! После стрельбы лежа на последнем этапе лидерами ушли сборные Чехии и Норвегии, но в одном из виражей Люсия Харватова вылетела с трассы в кювет. Мало того, что пока чешка выбиралась обратно на трассу, она потеряла полминуты, так еще и при падении забила снегом прицел, который пришлось прочищать на рубеже. После таких приключений вернуться в призовую тройку Чехия уже не сумела.

Ингрид Тандреволд, оказавшись в гордом одиночестве, спокойно привела Норвегию к первой в сезоне победе, затратив на стрельбу всего один запасной патрон в стойке. На вторую позицию вновь поднялись россиянки, которых выручила Ульяна Нигматуллина.

Бронзовая дуэль также стала украшением финиша. Хотя поначалу казалось, что Анаис Бескон спокойно доедет на бронзовой позиции, но на последних сотнях метров француженку стремительно начала догонять итальянка Федерика Санфилиппо, которая сумела довести дело до фотофиниша! Вот только оказался он все же в пользу сборной Франции.

Ну а главным разочарованием гонки, пожалуй, стала Беларусь, которой до старта прочили если не победу, то борьбу за подиум. Увы – ничего похожего: к финишу наши северные соседки пришли лишь на 13-й позиции.

В Кубке наций Украина сохранила девятое место. А лидируют в командном зачете француженки, очень прилично, на 227 баллов, опережающие идущих вторыми шведок.

Завтра этап в Антхольце завершится эстафетой у мужчин и масс-стартом у женщин.

Эстафета. Женщины

1. Норвегия (1+10) 1:12:54,1

2. Россия (3+12) +24,6

3. Франция (0+13) +32,6

4. Италия (0+13) +32,6

5. США (0+13) +50,1

6. Чехия (0+8) +59,8

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11. Украина (1+10) +1:50,9