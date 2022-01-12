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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:44273

Роменский футзалисты упустили победу

Сегодня, 22 января, проходят матчи 8-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

Роменский «Рятувальник» в Сумах принимал команду «Черкассыоблэнерго». Матч равных соперников завершился победой гостей 3:5, но последний три гола они забили в последние 3 минуты матча. За роменчан отличились Антон Кончаков – 2 и Александр Колесник.

После этой игры роменчанине остались на втором месте группы «Восток» с 11 очками в 8 играх. Но столько же очков у «Запорожпромгруп» (в 6 играх) и черкащан (в 7). На очко меньше у «Comfort Life» из Бучи (в 7 играх). Лидирует киевский «Sky Up» - 13 (6).

Спорт Рятувальник Футзал
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