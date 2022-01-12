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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:37407

В полночь в Сумах на Химгородке произошла авария

Около полуночи патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Августовской и Марко Вовчок.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 61-летний водитель Nissan Leaf, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Fiat Linea, водитель которого двигался по главной дороге.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Nissan Leaf админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Право Дтп
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