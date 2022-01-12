В полночь в Сумах на Химгородке произошла авария

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 61-летний водитель Nissan Leaf, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Fiat Linea, водитель которого двигался по главной дороге.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Nissan Leaf админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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