Сумская хоккеистка стала лучшим игроком чемпионата Беларуси Сегодня, 22 января, завершился чемпионат Беларуси по индорхоккею среди женских команд.

В финале до двух побед сошлись ГХК «Ритм» из Гродно и ХК «Минск-2». Две встречи легко выиграли гродненчанки 6:1 (4 гола на счету воспитанницы сумского хоккею Ольги Гончаренко) и 5:0 (еще 1 у Ольги).

В итоге, вместе с золотой медалью наша землячка получила и кубок лучшему игроку чемпионата.

Кроме того, бронзовыми призерками стали наши Евгения Керноз и Ольга Куровская, которые играли за «Минск-1».