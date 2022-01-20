В Сумах «ГАЗель» врезалась в «Рено» Около 8 часов утра патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Данила Галицкого.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 54-летний водитель транспортного средства ГАЗ во время начала движения не убедился, что это будет безопасно, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством Renault Kangoo.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ГАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.