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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские биатлонисты провалились на юниорском чемпионате Европы

Сегодня, 22 января, Юниорский чемпионат Европы по биатлону в словенской Поклюке продолжился спринтом у юниоров.

Виталий Мандзын отлично провел первую половину спринта - с нулем после первого рубежа находился в верхней части промежуточного протокола. Но обидных три ошибки на стрельбе стоя и слабый последний круг отбросили его на итоговое 36-ое место, пишет biathlon.com.ua.

У роменчанина Владислава Чихаря на стойке также три промаха, и плюс промах на стрельбе лёжа. При этом он показал третью скорострельность среди всех участников спринта. На финише он стал 62-ым с трехминутным отставанием.

Неплохо начал гонку наш Роман Боровик. Всего один промах в лежке оставлял шансы на достаточно высокие места. Но на стойке Рома смог попасть лишь последним выстрелом. И в итоге - пять промахов и 78-ая позиция.

Неудачным вышел старт и для нашего Дмитрия Грущака - по два промаха на каждом из рубежей позволили ему занять лишь 75-ое место. Дима всего на две секунды опередил Романа, имеющего на один штрафной круг больше. При этом, в общем, Грущак, Чихарь и Боровик показали скорость в гонке практически "в одни ноги".

Степан Кинаш, заявленный на эту гонку в последней стартовой группе, не стартовал.

Победу одержал чешский биатлонист Йонас Маречек. Лучший результат в карьере показал финский юниор Отто Инвениус, ставший вторым с одним промахом. Джакопо Леонезио даже с чистой стрельбой не хватило всего полсекунды, чтобы подняться на вторую ступень пьедестала - он на третьей строчке.

В воскресенье юниорам предстоят гонки преследования. Среди наших парней туда пробился лишь Виталий Мандзын.

  Спринт. Юниоры

  1.  Йонас Маречек  (1+1)  27:06,5

  2.  Отто Инвениус (1+0)  +8,8

  3.  Джакопо Леонезио  (0+0)  +9,3

  ...

36.  Виталий Мандзын  (0+3)  +2:00,7

62.  Владислав Чихарь  (1+3)  +2:56,6

75.  Дмитрий Грущак  (2+2)  +3:41,5

78.  Роман Боровик  (1+4)  +3:59,8

Спорт Биатлон
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