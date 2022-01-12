Сумские биатлонисты провалились на юниорском чемпионате Европы Сегодня, 22 января, Юниорский чемпионат Европы по биатлону в словенской Поклюке продолжился спринтом у юниоров.

Виталий Мандзын отлично провел первую половину спринта - с нулем после первого рубежа находился в верхней части промежуточного протокола. Но обидных три ошибки на стрельбе стоя и слабый последний круг отбросили его на итоговое 36-ое место, пишет biathlon.com.ua.

У роменчанина Владислава Чихаря на стойке также три промаха, и плюс промах на стрельбе лёжа. При этом он показал третью скорострельность среди всех участников спринта. На финише он стал 62-ым с трехминутным отставанием.

Неплохо начал гонку наш Роман Боровик. Всего один промах в лежке оставлял шансы на достаточно высокие места. Но на стойке Рома смог попасть лишь последним выстрелом. И в итоге - пять промахов и 78-ая позиция.

Неудачным вышел старт и для нашего Дмитрия Грущака - по два промаха на каждом из рубежей позволили ему занять лишь 75-ое место. Дима всего на две секунды опередил Романа, имеющего на один штрафной круг больше. При этом, в общем, Грущак, Чихарь и Боровик показали скорость в гонке практически "в одни ноги".

Степан Кинаш, заявленный на эту гонку в последней стартовой группе, не стартовал.

Победу одержал чешский биатлонист Йонас Маречек. Лучший результат в карьере показал финский юниор Отто Инвениус, ставший вторым с одним промахом. Джакопо Леонезио даже с чистой стрельбой не хватило всего полсекунды, чтобы подняться на вторую ступень пьедестала - он на третьей строчке.

В воскресенье юниорам предстоят гонки преследования. Среди наших парней туда пробился лишь Виталий Мандзын.

Спринт. Юниоры

1. Йонас Маречек (1+1) 27:06,5

2. Отто Инвениус (1+0) +8,8

3. Джакопо Леонезио (0+0) +9,3

...

36. Виталий Мандзын (0+3) +2:00,7

62. Владислав Чихарь (1+3) +2:56,6

75. Дмитрий Грущак (2+2) +3:41,5

78. Роман Боровик (1+4) +3:59,8