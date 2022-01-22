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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине спасатели трижды тушили пожары из-за нарушений при эксплуатации печей (видео)

21 января в 8:50 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме в с. Гудымы Роменского района.

На тушение выехали местные пожарные команды из соседних сел Андрияшевка и Глинск. Также, преодолев расстояние около 33 км, на место вызова прибыли отделения 19-й государственной пожарно-спасательной части из районного центра.

Как было установлено, огонь охватил вещи домашнего обихода и кровлю на площади около 10 кв. м. Усложняло ситуацию то, что деревянное перекрытие было утеплено камышом. Чтобы попасть в непосредственной ячейке горения пришлось разбирать конструкции кровли. В 9:35 пожар локализовали, предотвратив распространение огня на все здание и отвлек опасность от расположенного рядом хозяйственного сооружения. А в 9:56 возгорание было ликвидировано.

Уже в 10.37 очередной караул 24-й государственной пожарно-спасательной части был вызван на пер. Калиновый в г. Тростянец. В 10:47 спасатели локализовали возгорание кровли частного жилого дома на площади около 8 кв. м, а в 11:16 пламя полностью обуздали.

В 12.17 поступила информация о пожаре частного жилого дома в г. Конотоп по ул. Пилипа Орлика. Усложняло ситуацию то, что здание было деревянным. Силами дежурного караула 15-й государственной пожарно-спасательной части в 12:46 пожар удалось локализовать и предотвратить распространение пламени на весь дом. В 13:40 возгорание полностью обуздали.

Всего на тушение этих пожаров привлекалось 17 человек личного состава и 5 единиц техники от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 3 работника и 2 единицы техники от местных пожарных команд.

По предварительным выводам специалистов, все эти пожары повлекло за собой нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Чтобы предотвратить такие случаи, будьте ответственны и обогревайтесь безопасно – следите за состоянием отопительных приборов, вовремя устраняйте обнаруженные неисправности!

Общество Пожар
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