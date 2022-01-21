В Сумах грузовая ГАЗель въехала в учебный ВАЗ Около 10 часов утра патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Героев Крут.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 50-летний водитель транспортного средства ГАЗ, не выбрав безопасной скорости движения и не соблюдая безопасную дистанцию, допустил наезд на транспортное средство ВАЗ.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ГАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение по делу будет приниматься судом.