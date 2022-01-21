В Сумах грузовая ГАЗель въехала в учебный ВАЗ

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 50-летний водитель транспортного средства ГАЗ, не выбрав безопасной скорости движения и не соблюдая безопасную дистанцию, допустил наезд на транспортное средство ВАЗ.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя ГАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение по делу будет приниматься судом.
Около 12 часов 20 минут патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Леваневского....
На проспекте Михаила Лушпы произошло автопроисшествие с участием автомобилей Chevrolet Aveo и Kia Proceed....
На улице Луговой произошло автопроисшествие с участием автомобилей Toyota Corolla и ГАЗ....
Около 15 часов патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Белопольское шоссе....
На перекрестке улиц Петропавловской и Перекопской произошло автопроисшествие с участием автомобилей Skoda Octavia и Daewoo Lanos....