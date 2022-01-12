Сумские баскетболисты вернулись на третье место 21-23 января проходят игры 12-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге.

Сборная Сумской области – БК «СумДУ» (4 место) принимала команду «МБК-2-Нико» из Николаева (6 место). После пятничной победы 95:78 сегодня сумчане также были сильнее 92:71 (24:14, 26:14, 26:19, 16:24).

Лучшими в составе наших были: Игорь Стародуб – 30 очков + 6 подборов, Лев Кошеватский – 21 очко + 10 передач, Виталий Игнатченко – 17 очков + 8 подборов, Евгений Бречко – 15 очков + 5 подборов…

После этой игры у наших 9 побед и 9 поражений, и они обошли «Днепр-2» (8-8), который свои матчи тура еще не сыграл.