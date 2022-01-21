В Сумах произошло ДТП на Леваневского Около 12 часов 20 минут патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Леваневского.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 37-летний водитель Hyundai Santa Fe, не выбрав безопасной скорости движения и не соблюдая безопасную дистанцию, допустил наезд на ЗАЗ Sens.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Hyundai админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение по делу будет приниматься судом.