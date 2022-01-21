В Сумах произошло ДТП на Леваневского

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 37-летний водитель Hyundai Santa Fe, не выбрав безопасной скорости движения и не соблюдая безопасную дистанцию, допустил наезд на ЗАЗ Sens.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Hyundai админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение по делу будет приниматься судом.
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