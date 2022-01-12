Сумские гандболисты получили соперников по Кубку Украины Состоялась жеребьевка пар 1/8 финала Кубка Украины среди мужских команд.

В офисе Федерации гандбола Украины состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины среди мужских команд сезона 2021/2022.

Перед жеребьевкой команды были разделены на две корзины: в 1-й – команды Суперлиги, во 2-й – команды Высшей Лиги. Жеребьевка пар произошла с помощью компьютерной программы генератор случайных чисел. Команда из 1-й корзины получала в соперники одну из команд 2-й корзины.

Противостояние 1/8 финала будут состоять из двух матчей, запланированных на 19/20 февраля и 26/27 февраля. Победители противостояний выйдут в 1/4 финала. Всего образовано семь пар. Действующий обладатель Кубка запорожский «Мотор», согласно регламенту, начнет выступления в турнире со стадии 1/4 финала. Снялся с розыгрыша Кубка и не участвовал в жеребьевке клуб Высшей лиги «УДХТУ» (Днепр).

Результаты жеребьевки

«ХНУ-ДЮСШ-1» (Хмельницкий) - «Карпаты-ШВСМ» (Ужгород)

«ХАИ-ФГХО» (Харьков) - «Одесса»

«RGM Group-СумГУ» - «ЦСКА-ШВСМ» (Киев)

«Динамо-Академия» (Полтава) - «Академия гандбола» (Запорожье – Луганская обл.)

«ДЮСШ им. Лагутина» (Запорожье) - «Мотор-Политехника» (Запорожье)

СГК «Сумы» - «Донбасс» (Донецкая обл.)

«Одесса-2» - «СКА-Львов»