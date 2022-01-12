В матче аутсайдеров «Сумы» взяли очко Сегодня, 22 января, АФФК «Сумы» играл в гостях против хмельницкого «Сокола».

Перенесенный матч 17-го тура чемпионата Украины по футзалу среди команд Экстра-лиги прошел в равной борьбе.

Счет открыли хозяева на 5-й минуте – Николай Сохорук. Спустя две минуты наши сравняли – Арсений Гуреев. За две минуты сумчане забили еще два гола – вернувшийся в команду после полугодовой «командировки» в «ДЕ Трейдинг» Виталий Катеринин, и Яссин Ессаргини. Однако на 14-й минуте «соколы» отыграли еще один мяч – Андрей Хамдамов, а на первой минуте второго тайма сравняли – Олег Гуцуляк.

После этого обе команды пытались вырвать победу, но больше голов не было. При этом 31-й минуте Катеринин не забил дабл-пенальти.

В итоге 3:3 – ничья, которая не устроила ни одну, ни другую команду.