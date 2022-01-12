Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:57276

В матче аутсайдеров «Сумы» взяли очко

Сегодня, 22 января, АФФК «Сумы» играл в гостях против хмельницкого «Сокола».

Перенесенный матч 17-го тура чемпионата Украины по футзалу среди команд Экстра-лиги прошел в равной борьбе.

Счет открыли хозяева на 5-й минуте – Николай Сохорук. Спустя две минуты наши сравняли – Арсений Гуреев. За две минуты сумчане забили еще два гола – вернувшийся в команду после полугодовой «командировки» в «ДЕ Трейдинг» Виталий Катеринин, и Яссин Ессаргини. Однако на 14-й минуте «соколы» отыграли еще один мяч – Андрей Хамдамов, а на первой минуте второго тайма сравняли – Олег Гуцуляк.

После этого обе команды пытались вырвать победу, но больше голов не было. При этом 31-й минуте Катеринин не забил дабл-пенальти.

В итоге 3:3 – ничья, которая не устроила ни одну, ни другую команду.

Спорт АФФК Сумы Футзал
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Роменский «Рятувальник» в Сумах сыграет против черкасских энергетиков (трансляция)
Сегодня 12:52

Роменский «Рятувальник» в Сумах сыграет против черкасских энергетиков (трансляция)

Сегодня, 22 января, в Сумах пройдет матч 8-го тура чемпионата Украины по футзалу среди команд первой лиги....

АФФК «Сумы» сыграет против «Сокола» в субботу
Вчера 08:06

АФФК «Сумы» сыграет против «Сокола» в субботу

В субботу, 22 января, в Хмельницком АФФК «Сумы» сыграет перенесенную игру 17-го тура Экстра-лиги....

Евро-2022: футзальная сборная Украины стартует с поражения
20.01.2022 11:08

Евро-2022: футзальная сборная Украины стартует с поражения

Не помог и сумчанин Артем Фаренюк....

Сумской футзалист едет на ЕВРО-2022
17.01.2022 09:23

Сумской футзалист едет на ЕВРО-2022

Определен состав мужской сборной Украины на Евро-2022....

АФФК «Сумы» сыграет на Кубок Украины с донетчанами
14.01.2022 08:35

АФФК «Сумы» сыграет на Кубок Украины с донетчанами

В субботу, 15 января, АФФК «Сумы» начнет свой путь в розыгрыше Кубка Украины по футзалу....

Новости

На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 1355 человек
Сегодня 09:36
В Сумах тайно повысили тарифы на тепло и горячую воду
Вчера 17:54
Официально: с понедельника школьники 5-11 классов в Сумах будут учиться дистанционно
Вчера 12:10
В Сумах произошло ДТП на Леваневского
Сегодня 14:40
Сумские гандболисты получили соперников по Кубку Украины
Сегодня 14:31
На Сумщине «скорая» застряла на перекрестке из-за нечищенного снега
Сегодня 14:24
В Сумах полицейские оперативно раскрыли грабеж
Сегодня 14:17
В матче аутсайдеров «Сумы» взяли очко
Сегодня 13:57
У Сумах відзначили День Соборності України
Сегодня 13:55
В Сумах перед светофором столкнулись «Шевроле» и «КИА»
Сегодня 13:01
Роменский «Рятувальник» в Сумах сыграет против черкасских энергетиков (трансляция)
Сегодня 12:52
В Сумах возле «Евробазара» столкнулись «Тойота» и ГАЗель
Сегодня 11:08
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.50
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.30; 16.30; 19.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.