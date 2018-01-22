У Сумах відзначили День Соборності України У Сумах сьогодні, 22 січня, у Сумах День Соборності України.

Зранку учасники урочистостей поклали квіти до пам’ятного знаку воїнам АТО/ООС на Алеї Слави. Далі пам’ятника Тарасу Шевченку обласні та міські керівники привітали сумчан із одним із головних держаних свят.

«22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР в єдину незалежну державу. Саме в цей рік здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України, − зазначив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький. − «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська Велика Україна». Слова, з «Універсалу соборності», зачитані понад століття тому, сьогодні не менш актуальні».

За його словами, українські герої сьогодні знову, як і їх прадіди, самовіддано відстоюють єдину і неподільну Україну.

«Ми пишаємося подвигом наших предків, молимося за наших воїнів на сході України. І не маємо права зрадити їх ідеали та пам'ять про кожного з них. Усі ми розуміємо, що Соборність є запорукою успішного розвитку України, кожного її регіону, − наголосив Дмитро Живицький. − Тож нехай під знаменами синьо-жовтого прапору єдиної соборної української держави завжди панує мир і взаємоповага».

З нагоди Дня Соборності України голова облдержадміністрації вручив державні нагороди та звання. Зокрема, художник-живописець, член Національної спілки художників України Олександр Чередниченко отримав звання «Народний художник України». Заслуженим лікарем України став завідувач Шосткинської станції екстреної медичної Анатолій Александренко.

А почесне звання «Заслужений донор України» присвоєно донорам з Сум Олександру Булахову та Олександру Шкурку.

Усі нагороди дивіться тут.