Роменский «Рятувальник» в Сумах сыграет против черкасских энергетиков (трансляция) Сегодня, 22 января, в Сумах пройдет матч 8-го тура чемпионата Украины по футзалу среди команд первой лиги.

В спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко роменский «Рятувальник» примет «Черкассыоблэнерго». Начало матча в 16.30. Накануне матча у роменчан 11 очков в 7 матчах и второе место в группе «Восток», у черкащан – 8 в 6 и 5-е место.