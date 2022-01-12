Роменский «Рятувальник» в Сумах сыграет против черкасских энергетиков (трансляция)

В спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко роменский «Рятувальник» примет «Черкассыоблэнерго». Начало матча в 16.30.
Накануне матча у роменчан 11 очков в 7 матчах и второе место в группе «Восток», у черкащан – 8 в 6 и 5-е место.
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