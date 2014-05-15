В сумской больнице, построенной Харитоненко, будет культурный центр и управление архитектуры О масштабных планах превратить здания бывшей детской больницы Св. Зинаиды на ул. Троицкой в Сумах в культурное пространство заговорили летом минувшего года. Кстати, в 2021-м медучреждению, получившему имя дочери Павла Харитоненко, исполнилось 125 лет.

Напомним, что несколько лет назад здесь размещался облздрав и стационар для детей, больных туберкулезом. Но с 2019 года исторический комплекс не используется. По словам мэра Сум Александра Лысенко в июле 2021-го, многие сумчане обращались с просьбой создать на Троицкой, 57, центр искусств. В главном корпусе городская власть предполагала обустроить выставочные залы, картинную галерею, возможно - создать музей медицины. Частично сюда планировали переместить «Агенцию промоции». А по мнению начальника горотдела культуры Натальи Цыбульской, здесь можно было бы проводить фестивали, конкурсные и развлекательные мероприятия. Воплотить в жизнь такую идею город планировал, подав заявки на участие в государственных и международных грантовых проектах, пишет Ваш шанс.

Однако, как выяснилось на минувшей неделе, с лета инициатива культурного пространства несколько трансформировалась. По крайней мере, на депутатской комиссии по законности Сумского горсовета 11 января рассмотрели обращение Сумской ОГА по поводу включения нежилых помещений на ул. Троицкой, 57 (общей площадью 742,1 кв. м), в Перечень второго типа объектов коммунальной собственности Сумской городской ТГ, которые подлежат передаче в аренду без проведения аукциона, для размещения управления градостроительства и архитектуры Сумской ОГА.

Оказывается, по словам председателя комиссии Евгения Косяненко, в горсовете уже два месяца говорят об этом, а помещение, которое управлению архитектуры согласовали ранее - на ул. Петропавловской (дом, где жил Александр Олесь), уже отдали Национальной полиции, а потом и Нацгвардии. «Вопрос с размещением управления архитектуры надо решать, и нас интересует, что будет с помещением на Троицкой», - потребовал уточнений на заседании Е. Косяненко.

- Сегодня управление архитектуры арендует четыре кабинета у департамента агропромышленного развития ОГА, - рассказал начальник областного управления градостроительства и архитектуры Владимир Быков. - Для нашего управления там вообще нет места, потому что даже у меня в кабинете сидит четыре человека. В таких условиях говорить о какой-то нормальной работе областного управления архитектуры достаточно сложно. Что касается Троицкой, 57, то мы как управление архитектуры готовы показать пример отношения и восстановления памятника архитектуры. Мы хотим разместить здесь не только управление, но и общественное пространство с созданием музея семьи Харитоненко, благоустроить парк. Готовы повторить идею, которую предлагали в здании Александра Олеся. Считаем, что здесь можно устроить Дом архитектуры - публичное место для проведения градостроительных советов - городского, областного, для обсуждения конкурсов. Хотим создать нечто в традициях семьи Харитоненко - восстановить тот дух, а не только здания. В то же время, учитывая, что сейчас мы вплотную занимаемся госпрограммой «Большая реставрация», надеюсь, у нас будет возможность весь комплекс, имеющий историческое значение, - больницу Св. Зинаиды - включить в эту программу для его восстановления. Считаю, что это уникальный комплекс для Украины, который требует реставрации и создания общественного пространства, начиная парковой зоной и заканчивая помещениями. Мы осмотрели здания, они в хорошем техническом состоянии. Поэтому сразу после решения сессии и подписания всех документов мы уже в этом году можем начать работу и разместиться в данном помещении. Хотел бы, чтобы городские депутаты поддержали эту идею - создания не чисто управления, а объекта, который будет важен всей Сумской громаде - как центр архитектуры, образец трепетного отношения к памятникам архитектуры.

Депутаты были не против такого расклада на Троицкой, так что данный вопрос вынесут на ближайшую сессию Сумского горсовета. А к чести Владимира Борисовича нельзя не напомнить, что до этого момента он, будучи главным архитектором Сум, уже дважды брался и доводил до логического завершения ремонты двух памятников архитектуры - сначала это была контора усадьбы Харитоненко на ул. Троицкой, 4, а затем здание на ул. Воскресенской, 8, где сегодня находится городское управление архитектуры. Так что сомнений в том, что и этот памятник довольно быстро преобразится, в него действительно вдохнут жизнь, - нет никаких.

Владимир Быков и сам напомнил, что раньше на ул. Троицкой, 4, в управлении архитектуры всегда проходили выставки, фотовыставки. А центральная часть здания на Троицкой, 57, очень подходит для такого формата. «Хотелось бы сразу заняться и парковой зоной, мы планируем развитие этой части города. У нас негде выставляться ленд-арту (Могрица), местным скульпторам. Можно было бы все это продумать», - уточнил он.

Напомним, что детская больница была построена в конце XIX века на средства сумского мецената Павла Ивановича Харитоненко. 7 мая 1889 года умерла его дочь Зинаида. И Павел Иванович решил таким образом увековечить девочку и возвести в память о ней детскую больницу. Так в 1896 году появилось здание больницы, которая стала одним из первых детских медучреждений на то время. Все постройки были выполнены по европейским стандартам архитектуры тех годов. Главный корпус построен в стиле украинского модерна с использованием элементов готики. Двухэтажный дом был украшен шикарной лепниной, а фасад здания - огромной мозаикой с изображением святой Зинаиды (сейчас она находится в областном художественном музее).