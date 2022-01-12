В Сумах не разминулись ВАЗ и «Тойота» Около 15 часов патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Белопольское шоссе.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 34-летний водитель ВАЗ, выезжая с прилегающей территории, не предпочел в движении и допустил столкновение с транспортным средством Toyota RAV4.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ВАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.