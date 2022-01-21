Сегодня сумские баскетболисты снова сыграют с николаевцами (трансляция) 21-22 января проходят игры 12-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге.

Сборная Сумской области – БК «СумДУ» (4 место, 8 побед и 9 поражений) дома принимает команду «МБК-2-Нико» из Николаева (6 место, 3-14). Первая игра завершилась уверенной победой хозяев, которые выиграли три из четырех четвертей матча 95:78 (28:22, 32:18, 19:15, 16:23). Вторая пройдет сегодня в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 59). Начало в 13.30. Вход свободный, но с зелеными ковид-сертификатами.