Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:38312

Сегодня сумские баскетболисты снова сыграют с николаевцами (трансляция)

21-22 января проходят игры 12-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге.

Сборная Сумской области – БК «СумДУ» (4 место, 8 побед и 9 поражений) дома принимает команду «МБК-2-Нико» из Николаева (6 место, 3-14). Первая игра завершилась уверенной победой хозяев, которые выиграли три из четырех четвертей матча 95:78 (28:22, 32:18, 19:15, 16:23).

Вторая пройдет сегодня в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 59). Начало в 13.30.

Вход свободный, но с зелеными ковид-сертификатами.

Спорт Анонс Баскетбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумские баскетболисты обыграли аутсайдеров
Вчера 21:06

Сумские баскетболисты обыграли аутсайдеров

21-22 января проходят игры 12-го труа чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге....

Як у Сумах відзначатимуть День Соборності
Вчера 09:38

Як у Сумах відзначатимуть День Соборності

Заходи на відзначення Дня Соборності України....

АФФК «Сумы» сыграет против «Сокола» в субботу
Вчера 08:06

АФФК «Сумы» сыграет против «Сокола» в субботу

В субботу, 22 января, в Хмельницком АФФК «Сумы» сыграет перенесенную игру 17-го тура Экстра-лиги....

Сумчан запрошують на фотовиставку «Друзів Дагера»
20.01.2022 08:30

Сумчан запрошують на фотовиставку «Друзів Дагера»

Фототовариство «Друзі Дагера» запрошує на фотовиставку «Щасливий рік»....

Сумские баскетболисты примут николаевских
19.01.2022 08:02

Сумские баскетболисты примут николаевских

21-22 января в Сумах пройдут игры 12-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд высшей мужской лиги....

Новости

На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 1355 человек
Сегодня 09:36
В Сумах тайно повысили тарифы на тепло и горячую воду
Вчера 17:54
Официально: с понедельника школьники 5-11 классов в Сумах будут учиться дистанционно
Вчера 12:10
В Сумах возле «Евробазара» столкнулись «Тойота» и ГАЗель
Сегодня 11:08
В сумской больнице, построенной Харитоненко, будет культурный центр и управление архитектуры
Сегодня 10:54
В Сумах не разминулись ВАЗ и «Тойота»
Сегодня 10:41
Сегодня сумские баскетболисты снова сыграют с николаевцами (трансляция)
Сегодня 10:38
В Сумах «Шкода» и «Ланос» не поделили перекресток
Сегодня 10:12
Собутыльники забрали у сумчанина телевизор за мифические долги
Сегодня 09:58
Сегодня сумские футзалисты сыграют в Хмельницком (трансляция)
Сегодня 09:50
Лебединские полицейские раскрыли кражу из дома женщины
Сегодня 09:44
В Сумах столкнулись «Рено» и «Опель»
Сегодня 09:42
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.50
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.30; 16.30; 19.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.