Сегодня сумские баскетболисты снова сыграют с николаевцами (трансляция)

Сборная Сумской области – БК «СумДУ» (4 место, 8 побед и 9 поражений) дома принимает команду «МБК-2-Нико» из Николаева (6 место, 3-14). Первая игра завершилась уверенной победой хозяев, которые выиграли три из четырех четвертей матча 95:78 (28:22, 32:18, 19:15, 16:23).
Вторая пройдет сегодня в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 59). Начало в 13.30.
Вход свободный, но с зелеными ковид-сертификатами.
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