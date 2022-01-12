В Сумах «Шкода» и «Ланос» не поделили перекресток На перекрестке улиц Петропавловской и Перекопской произошло автопроисшествие с участием автомобилей Skoda Octavia и Daewoo Lanos.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол. Будьте внимательны, учитывайте погодные условия и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.