Собутыльники забрали у сумчанина телевизор за мифические долги Меньше суток понадобилось работникам Сумского районного управления полиции, чтобы разыскать и изъять похищенное имущество.

За помощью к работникам полиции обратился житель Сум, который рассказал, что накануне к нему пришли двое знакомых, с которым они продолжили разговор за бутылкой спиртного.

Несколько часов спустя мужчины сказали хозяину, что он должен им деньги. Однако денег у сумчанина не было. Потому злоумышленники решили забрать телевизор.

В такси водитель предложил купить телевизор за 2000 гривен, на что мужчины согласились.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлению причастны 29-летний и 33-летний жители Сум.

Полицейские разыскали и изъяли похищенное имущество, а по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.