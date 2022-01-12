Собутыльники забрали у сумчанина телевизор за мифические долги

За помощью к работникам полиции обратился житель Сум, который рассказал, что накануне к нему пришли двое знакомых, с которым они продолжили разговор за бутылкой спиртного.
Несколько часов спустя мужчины сказали хозяину, что он должен им деньги. Однако денег у сумчанина не было. Потому злоумышленники решили забрать телевизор.
В такси водитель предложил купить телевизор за 2000 гривен, на что мужчины согласились.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлению причастны 29-летний и 33-летний жители Сум.
Полицейские разыскали и изъяли похищенное имущество, а по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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