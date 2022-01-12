Сегодня сумские футзалисты сыграют в Хмельницком (трансляция) АФФК «Сумы» сыграет против местного «Сокола».

Сегодня, 22 января, в Хмельницком АФФК «Сумы» сыграет перенесенную игру 17-го тура Экстра-лиги. Матч начнется в 12 часов.

Сейчас хозяева занимают последнее место в чемпионате с шестью очками, «Сумы» – восьмые (девять баллов).