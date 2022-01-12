Лебединские полицейские раскрыли кражу из дома женщины Несколько дней понадобилось сотрудникам полиции, чтобы установить личность злоумышленника, разыскать его и вернуть владелице часть похищенных вещей.

За помощью к работникам отделения полиции в г. Лебедин обратилась 42-летняя женщина и рассказала, что в период ее отсутствия неизвестные проникли в летнюю кухню и похитили оттуда 2 электромотора и бензопилу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность 35-летнего мужчины к данному преступлению. Оказалось, что злоумышленник сорвал навесной замок, проник в дом и вынес понравившиеся вещи. После чего погрузил все на санки и увез.

Сейчас сотрудники полиции уже изъяли часть похищенного и вернули владелице.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.