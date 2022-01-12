Лебединские полицейские раскрыли кражу из дома женщины

За помощью к работникам отделения полиции в г. Лебедин обратилась 42-летняя женщина и рассказала, что в период ее отсутствия неизвестные проникли в летнюю кухню и похитили оттуда 2 электромотора и бензопилу.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность 35-летнего мужчины к данному преступлению. Оказалось, что злоумышленник сорвал навесной замок, проник в дом и вынес понравившиеся вещи. После чего погрузил все на санки и увез.
Сейчас сотрудники полиции уже изъяли часть похищенного и вернули владелице.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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