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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:42412

В Сумах столкнулись «Рено» и «Опель»

Около 16 часов патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Героев Крут.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 52-летний водитель Renault Megane, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Opel Zafira, водитель которого двигался во встречном направлении прямо.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault Megane админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.

Право Дтп
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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