В Сумах столкнулись «Рено» и «Опель» Около 16 часов патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Героев Крут.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 52-летний водитель Renault Megane, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Opel Zafira, водитель которого двигался во встречном направлении прямо.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault Megane админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.