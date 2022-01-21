В Сумах столкнулись «Рено» и «Опель»

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 52-летний водитель Renault Megane, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Opel Zafira, водитель которого двигался во встречном направлении прямо.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault Megane админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.
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