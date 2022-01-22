На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 1355 человек

По состоянию на 22 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 140 186 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2934 летальных исхода, за минувшие сутки – 6 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 1, Сумской р-н – 1, Шосткинский р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 128 710 человек, из них за прошедшие сутки – 176 (Конотопский р-н – 34, Ахтырский р-н – 28, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 102, Шосткинский р-н – 11).
22 473 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 января 2022 года....
COVID-19 подтвердили у 1158 человек (Конотопский р-н – 148, Ахтырский р-н – 119, Роменский р-н – 33, Сумской р-н –...
За минувшие сутки в Сумах выявлено 687 больных коронавирусной инфекцией, в т.ч. 143 ребенка, умерли 2 человека....
COVID-19 подтвердили у 1137 человек (Конотопский р-н – 58, Ахтырский р-н – 129, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...
18 479 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 20 января 2022 года....