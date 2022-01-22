На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 1355 человек COVID-19 подтвердили у 1355 человек (Конотопский р-н – 159, Ахтырский р-н – 99, Роменский р-н – 92, Сумской р-н – 912, Шосткинский р-н – 93).

По состоянию на 22 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 140 186 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2934 летальных исхода, за минувшие сутки – 6 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 1, Сумской р-н – 1, Шосткинский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 128 710 человек, из них за прошедшие сутки – 176 (Конотопский р-н – 34, Ахтырский р-н – 28, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 102, Шосткинский р-н – 11).