Сумщина в ТОП-4 по новым случая заболевания COVID-19 22 473 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 января 2022 года.

В частности, заболело 2838 детей и 535 медработников. За все время пандемии в Украине заболело – 3 842 011 человек; выздоровело – 3 580 878 человек; летальных случаев – 99 129; проведено ПЦР-тестов – 17 455 150. Количество заболеваний в регионах в сутки: - г. Киев – 1744; - Винницкая область – 1005; - Волынская область – 512; - Днепропетровская область – 785; - Донецкая область – 701; - Житомирская область – 879; - Закарпатская область – 682; - Запорожская область – 246; - Ивано-Франковская область – 2284; - Киевская область – 743; - Кировоградская область – 100; - Луганская область – 291; - Львовская область – 3293; - Николаевская область – 283; - Одесская область – 1079; - Полтавская область – 549; - Ровенская область – 828; - Сумская область – 1355; - Тернопольская область – 923; - Харьковская область – 1159; - Херсонская область – 334; - Хмельницкая область – 1064; - Черкасская область – 357; - Черновицкая область – 848; - Черниговская область – 429.