Сумщина в ТОП-4 по новым случая заболевания COVID-19

В частности, заболело 2838 детей и 535 медработников.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 842 011 человек; выздоровело – 3 580 878 человек; летальных случаев – 99 129; проведено ПЦР-тестов – 17 455 150.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1744;
- Винницкая область – 1005;
- Волынская область – 512;
- Днепропетровская область – 785;
- Донецкая область – 701;
- Житомирская область – 879;
- Закарпатская область – 682;
- Запорожская область – 246;
- Ивано-Франковская область – 2284;
- Киевская область – 743;
- Кировоградская область – 100;
- Луганская область – 291;
- Львовская область – 3293;
- Николаевская область – 283;
- Одесская область – 1079;
- Полтавская область – 549;
- Ровенская область – 828;
- Сумская область – 1355;
- Тернопольская область – 923;
- Харьковская область – 1159;
- Херсонская область – 334;
- Хмельницкая область – 1064;
- Черкасская область – 357;
- Черновицкая область – 848;
- Черниговская область – 429.
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