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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Конотопе поймали пьяного автоугонщика (видео)

Будучи под хмельком, местный житель возле одного из домов увидел припаркованный автомобиль и решил его угнать.

Вчера, около шести часов утра, в Конотопский районный отдел полиции через линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-2107. Силами нарядов реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группы, обстоятельства преступления были установлены.

Как выяснили правоохранители, неизвестный мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем повреждения замка проник в машину, которая была припаркована возле дома владельца и уехала в неизвестном направлении.

Злоумышленник не имел навыков управления транспортными средствами и был под хмельком, поэтому совершил ДТП неподалеку от места преступления. Хозяин машины, услышав грохот, выбежал на улицу, где и задержал злоумышленника и вызвал полицию.

Злоумышленником оказался 27-летний конотопчанин.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины "Незаконное завладение транспортным средством". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Кроме того, за вождение в состоянии алкогольного опьянения и без права управления таким транспортным средством, на водителя составили еще и административные материалы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон авто
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