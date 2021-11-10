В Конотопе поймали пьяного автоугонщика (видео)

Вчера, около шести часов утра, в Конотопский районный отдел полиции через линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-2107. Силами нарядов реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группы, обстоятельства преступления были установлены.
Как выяснили правоохранители, неизвестный мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем повреждения замка проник в машину, которая была припаркована возле дома владельца и уехала в неизвестном направлении.
Злоумышленник не имел навыков управления транспортными средствами и был под хмельком, поэтому совершил ДТП неподалеку от места преступления. Хозяин машины, услышав грохот, выбежал на улицу, где и задержал злоумышленника и вызвал полицию.
Злоумышленником оказался 27-летний конотопчанин.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины "Незаконное завладение транспортным средством". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.
Кроме того, за вождение в состоянии алкогольного опьянения и без права управления таким транспортным средством, на водителя составили еще и административные материалы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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