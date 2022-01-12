«Ми сильні, коли єдині!», – сумський осередок «УДАРу Віталія Кличка» вітає з Днем Соборності України® Сумська обласна організація політичної партії «УДАР Віталія Кличка» закликає усіх об’єднуватись заради країни і її майбутнього.

День Соборності України – свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

Єдність України досягається не простим декларуванням, а завдяки щоденній діяльності кожного українця заради сильної єдиної України.

Цьогоріч в День Соборності Україна вчергове стоїть перед лицем зовнішньої загрози.

І нам, українцям, як ніколи важлива єдність! Бо розʼєднана нація – це легка здобич для ворога.

Об’єднати нас може лише спільне майбутнє. Майбутнє, в якому кожен бачить себе українським громадянином, незалежно від національності, мови, якою співає колискову дітям, чи віри, яку сповідує. Громадянином не західної чи східної України. А громадянином Сильної Єдиної України, в центрі якої знаходиться Людина.

«УДАР Віталія Кличка» вітає усіх З Днем Соборності та закликає об’єднуватись.

Об’єднуватись, щоб показати нашу силу. Ми сильні, коли єдині!

Погоджуєшся? Поширюй свої дописи до Дня Соборності України з хештегом: #СильніЄдині