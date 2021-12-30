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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:13306

Полицейские разыскивают автомобиль, совершивший смертельное ДТП под Шосткой (видео)

Событие произошло сегодня, 21 января, вечером на автодороге между Шосткой и селом Крупец.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в промежуток времени 17.30 – 17.40 между городом Шосткой и селом Крупец. О нем в полицию сообщили медики, которых на место ДТП вызвал водитель проезжающего мимо автомобиля.

К сожалению, помочь пострадавшему пешеходу врачи не смогли, мужчина скончался на месте ДТП. Водитель неустановленного автомобиля скрылся с места ДТП.

Полицейские устанавливают личность погибшего мужчины и разыскивают водителя и транспортное средство.

Предварительно установлено, что это микроавтобус светлого цвета, похожий на «ГАЗель».

В транспортном средстве повреждена правая передняя фара. Двигался данный автомобиль в направлении города Шостки.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам, которые стали свидетелями этого события или видели указанный автомобиль, с просьбой обратиться в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67 или по телефонам: 050-327-91-48 (очередная часть) или на круглосуточную спецлинию 102. Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
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