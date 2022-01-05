Сумские баскетболисты обыграли аутсайдеров

Сборная Сумской области – БК «СумДУ» (4 место, 7 побед и 9 поражений) дома принимала команду «МБК-2-Нико» из Николаева (6 место, 3-13). Игра завершилась уверенной победой хозяев, которые выиграли три из четырех четвертей матча 95:78 (28:22, 32:18, 19:15, 16:23).
Лучшими в составе сумчан были: Лев Кошеватский – 34 очка + 8 подборов + 5 перехватов, Игорь Стародуб – 15 очков + 6 подборов + 7 передач, Максим Михайлов – 15 очков + 11 подборов, Евгений Бречко – 14 очков + 8 подборов.
Завтра пройдет повторная игра.
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