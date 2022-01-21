В Сумах пьяный водитель устроил лобовое столкновение: пострадали двое Сообщение о ДТП, которое произошло на улице Герои Крут, патрульные получили вчера вечером около 22 часов 30 минут.

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 26-летний водитель транспортного средства ВАЗ, не выбрав безопасную скорость движения, допустил выезд на полосу встречного движения, а затем столкновение с автомобилем Opel Astra, водитель которого двигался во встречном направлении.

В результате происшествия травмировались два человека — 22-летний пассажир автомобиля ВАЗ и 24-летняя пассажирка автомобиля Opel Astra. Их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Во время общения с водителем ВАЗа, стражи порядка обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра был положительным – 1,69 промилле (более чем в 8 раз выше нормы). На мужчину патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

На место происшествия для прояснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.