На Сумщине украли полмиллиона на ремонте школы Злоупотребление полномочиями с убытком в 540 тыс. грн – в Сумской области будут судить инженера по техническому надзору.

Ювенальными прокурорами Роменской окружной прокуратуры утвержден и 20 января направлен в суд обвинительный акт в отношении инженера по техническому надзору, злоупотребление полномочиями которого с целью получения неправомерной выгоды и внесения в официальные документы ложных сведений нанесло районному бюджету 540 тыс. грн убытков.

По данным следствия, приказом управления капитального строительства Сумской областной государственной администрации указанный инженер по техническому надзору был назначен ответственным за ведение технического надзора во время реконструкции здания Вильшанской общеобразовательной школы Недригайловского районного совета. Достоверно зная, что внесенные в ноябре – декабре 2017 года в акты приемки выполненных строительных работ сведения не соответствуют действительности и являются недостоверными, умышленно засвидетельствовал их подписью и печатью.

Согласно заключению экспертов, производитель работ завысил их стоимость на 539 488,00 грн. Относительно директора общества с ограниченной ответственностью в суд уже направлен обвинительный акт.

Досудебное расследование в уголовном производстве проведено сотрудниками следственного отдела Роменского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.