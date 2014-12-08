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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:42387

В Ахтырке сообщено о подозрении мужчине в хранении детской порнографии

При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры 20 января сообщили о подозрении 30-летнему мужчине, который хранил дома видео порнографического характера с участием детей.

По данным следствия, во время санкционированного обыска по месту жительства ахтырчанина полицейские обнаружили на его персональном компьютере 8 видеофайлов, которые, согласно заключению эксперта, являются детской порнографией.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 301-1 (преднамеренное хранение детской порнографии без цели сбыта или распространения) УК Украины. За совершенное предусмотрено наказание в виде ареста сроком от трех до шести месяцев или ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком от двух до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование проведено следователями Ахтырского районного отдела полиции ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Порнография
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