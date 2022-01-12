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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:08316

На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий

На Сумщине сегодня ожидается ухудшение погодных условий: облачная погода, ночью снег, метель, на дорогах возможна гололедица.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -2...-7°С.

22 января: облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -4..-9°С, днем 0..-5°С.

23 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью -12...-17°С, днем -4..-9°С.

По состоянию на 21 января проезд по дорогам государственного значения на территории Сумской области - обеспечен.

Служба автомобильных дорог в Сумской области призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим и держать дистанцию во время управления транспортными средствами, перед выездом из дома проверять техническое состояние автомобиля, обеспечить запасы топлива и теплой одежды на случай чрезвычайных ситуаций.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах государственного значения Сумской области круглосуточно работает горячая линия Службы автомобильных дорог в Сумской области по телефону +38-050-307-56-92.

Список мест отстоя транспортных средств в разрезе автомобильных дорог общего пользования: https://bit.ly/3DeFe6w.

Общество Прогноз погоды
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