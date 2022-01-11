Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:30147

На выходных в Сумах продолжится вакцинации от коронавируса

В выходные дни, 22 и 23 января, в Сумах продолжат работу Центры массовой вакцинации.

В течение выходных вакцинироваться можно в следующих обустроенных для массовой вакцинации локациях:

- в ТРЦ «КИЕВ» (ул. Кооперативная, 1) – с 09:00 до 14:00 часов.

- в ТРЦ «МАНУФАКТУРА» (ул. Харьковская, 2/2) – с 10:00 до 16:00 часов.

Также можно привиться от COVID-19 в выходные дни в следующих амбулаториях города с 09:00 до 14:00.

- амбулатория КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» г.Сумы, ул. Ильинская, 48/50.

- амбулатория КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» г.Сумы, ул. Коdпака,7. Суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье с 9:00 до 12:00.

- амбулатория №2 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» г.Сумы, ул. Привокзальная, 3А.

В ТЦ «ЭПИЦЕНТР» (ул. Героев Крут, 1/3) вакцинация в субботу и воскресенье НЕ БУДЕТ производиться.

Общество Вакцинация
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