Самые густо населенные районы Сум не имеют даже простейших укрытий

9-12-е микрорайоны районы, которые начали активно застраиваться в 1980-е, на исходе холодной войны СССР с Западом, вообще не имеют ни одного даже простейшего укрытия. Едиснвтенное укрытие есть в подвале детской поликлиники на ул. Ивана Сирко, 3. Там якобы может поместиться 1700 человек. А куда деваться остальным десяткам тысяч горожан?
То же и о бомбоубежищах и противорадиационных укрытиях.
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