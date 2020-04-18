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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:36313

В Шостку приехали инвесторы из Эмиратов

Сегодня, 21 января, в Шостку прибыла делегация из Объединенных Арабских Эмиратов.

Фотографиями с зарубежными гостями на своей странице в Инстаграм поделился городской голова Николай Нога, пишет Шостка.инфо.

«Переговоры по инвестициям в Шосткинскую громаду. Участвовал глава совета инвесторов ОАЭ Салехард Ал Зарвани», – коротко написал мэр.

Экономика Инвесторы ОАЭ Шостка
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20.50; 22.30
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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