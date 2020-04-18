В Шостку приехали инвесторы из Эмиратов

Фотографиями с зарубежными гостями на своей странице в Инстаграм поделился городской голова Николай Нога, пишет Шостка.инфо.
«Переговоры по инвестициям в Шосткинскую громаду. Участвовал глава совета инвесторов ОАЭ Салехард Ал Зарвани», – коротко написал мэр.
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