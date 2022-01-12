В Шостке спасатели ликвидировали пожар в жилом доме Сегодня, 21 января, в 7:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Музыкальная в г. Шостка.

На место происшествия был направлен дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огонь охватил вещи домашнего обихода в помещении котельной. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание. В 7:40 пожар локализовали, в 7:50 – ликвидировали. Причина пожара на данный момент устанавливается.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.