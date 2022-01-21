В Сумах произошло тройное ДТП

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 44-летняя водитель Volkswagen Polo была невнимательной, во время перестройки не убедилась, что это будет безопасно, в результате чего допустила столкновение с Renault Logan. После этого неуправляемый автомобиль Volkswagen допустил столкновение с Chevrolet. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на руле Volkswagen Polo админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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