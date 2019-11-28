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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:081078

Мэр Сум назвал виновных в непринятии бюджета

После третьего переноса бюджетной сессии мэр Сум Александр Лысенко объяснил, почему город уже почти месяц живет без бюджета на 2022 год.

- Возникает много вопросов, почему мы до сих пор не приняли бюджет? – рассказал мэр во время прямой трансляции в Фейсбуке. – Это не потому что нам не хочется, не потому что что-то у нас не получается, а потому что в этом году бюджет действительно очень сложный. Потому что нужно выделить 180 млн грн на разницу в тарифах из-за цены на газ, чтобы наши жители не получали увеличенные платежки. Так как мы планируем принять бюджет и так как мы над ним работаем, мы над ним еще не работали с депутатами Сумского горсовета. Депутаты тщательно разбирают сейчас с каждым пунктом, с каждым выделением средств, потому что мы хотим эффективно использовать средства, чтобы успеть сделать все работы в этом году. Поэтому эти 180 млн грн мы компенсируем эффективностью в этом году. Нужно не просто приянть бюджет, чтобы он был, чтобы не работать по 1/12, а иметь такой бюджет, чтобы иметь возможности для решения наших насущных проблем. Поэтому исполком 25-го, сессия – 26-го. Мы уже почти готовы. Еще несколько замечаний, и будет решение.

Экономика Городской бюджет
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